Джо Роган: «Тибау – единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»
Джо Роган вспомнил бой Хабиба, который он мог проиграть.
«Глейсон Тибау – единственный парень, который должен был победить Хабиба. В идеальном рекорде Хабиба есть звездочка, и это бой с Тибау, который был очень близким. Мне казалось, что Хабиб тогда проиграл», – сказал комментатор UFC Джо Роган.
Хабиб Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей в июле-2012.
Хабиб – об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости