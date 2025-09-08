Джо Роган: «Тибау – единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»

Джо Роган вспомнил бой Хабиба, который он мог проиграть.

«Глейсон Тибау – единственный парень, который должен был победить Хабиба. В идеальном рекорде Хабиба есть звездочка, и это бой с Тибау, который был очень близким. Мне казалось, что Хабиб тогда проиграл», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Хабиб Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей в июле-2012.

