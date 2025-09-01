Тони Фергюсон: «Конор напуган и не хочет со мной драться. Как и трус Хабиб»
Тони Фергюсон считает, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор боятся его.
«Конор напуган. Этот чувак не хочет драться со мной. То же самое касается и этого труса Хабиба», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.
Напомним, Фергюсон победил Salt Papi техническим нокаутом в третьем раунде на Misfits Boxing 22 и стал временным чемпионом промоушена в среднем весе. Он прервал серию из восьми поражений, длившуюся с мая 2020-го.
Поединок Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова в UFC срывался пять раз.
Тони Фергюсон: «Я бы вернулся в UFC только ради боев против Конора и Хабибера»
Тони Фергюсон: «Пока Хабиб объедался тирамису, его убедили не драться со мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
