Тони Фергюсон: «Конор напуган и не хочет со мной драться. Как и трус Хабиб»

Тони Фергюсон считает, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор боятся его.

«Конор напуган. Этот чувак не хочет драться со мной. То же самое касается и этого труса Хабиба», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон .

Напомним, Фергюсон победил Salt Papi техническим нокаутом в третьем раунде на Misfits Boxing 22 и стал временным чемпионом промоушена в среднем весе. Он прервал серию из восьми поражений, длившуюся с мая 2020-го.

Поединок Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова в UFC срывался пять раз.

