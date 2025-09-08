  • Спортс
Сауль Альварес: «Бой с Кроуфордом станет одним из лучших в истории бокса. Я это сделаю. Я – победитель»

Сауль Альварес уверен в победе над Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд — очень хороший боец, это вызов для меня. Он не уверен в себе, не верит на 100% в свою способность это сделать. А я это сделаю. Я – победитель. 

Мой стиль не меняется. Я могу все. Я могу боксировать, могу идти вперед, могу контратаковать. Я думаю, что этот бой станет одним из лучших в истории бокса», – сказал чемпион мира Сауль Альварес.

Бой Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

💰 Сколько Канело и Кроуфорд заработают за бой?

Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
logoСауль Альварес
