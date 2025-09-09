Канело и Кроуфорд провели стердаун в фонтане у гостиницы «Белладжио» в Лас-Вегасе

Канело и Кроуфорд провели «битву взглядов» в фонтане.

Местом для стердауна стал знаменитый фонтан возле гостиницы «Белладжио». В событии приняли участие председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль эш-Шейх и президент UFC Дана Уайт .

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Теренс Кроуфорд: «Канело большой, но не гигант. Будет тяжелый бой»

Сауль Альварес: «Бой с Кроуфордом станет одним из лучших в истории бокса. Я это сделаю. Я – победитель»