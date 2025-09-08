Майк Тайсон: «Я бы хотел, чтобы Кроуфорд победил, но Канело – сильный панчер»
Майк Тайсон сделал прогноз на бой Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.
«Я бы хотел, чтобы Кроуфорд победил, но Альварес – сильный панчер. Канело очень умен», – сказал экс-чемпион мира Майк Тайсон.
Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
