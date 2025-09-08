1

Майк Тайсон: «Я бы хотел, чтобы Кроуфорд победил, но Канело – сильный панчер»

Майк Тайсон сделал прогноз на бой Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

«Я бы хотел, чтобы Кроуфорд победил, но Альварес – сильный панчер. Канело очень умен», – сказал экс-чемпион мира Майк Тайсон.

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

💰 Сколько Канело и Кроуфорд заработают за бой?

Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
logoМайк Тайсон
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
