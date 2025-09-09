Двалишвили провел спарринг с Джонсоном: «Честь потренироваться с GOAT»
Мераб Двалишвили провел тренировку с Деметриусом Джонсоном.
«Честь потренироваться с GOAT (Величайший за все время – примечание Спортса’‘)» – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Деметриус Джонсон - бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула (11).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
