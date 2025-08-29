  • Спортс
  • Мераб Двалишвили: «Моя цель – драться до 50 лет. Надеюсь, что смогу оставаться чемпионом так долго»
11

Мераб Двалишвили: «Моя цель – драться до 50 лет. Надеюсь, что смогу оставаться чемпионом так долго»

Мераб Двалишвили заявил, что хочет выступать до 50 лет.

«Моя цель – драться до 50 лет. Я, конечно, надеюсь, что смогу оставаться чемпионом так долго, но... Это нереально, честно говоря. Сейчас мне 34, а оставаться чемпионом еще 16 лет – невозможно», – сказал обладатель пояса UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Ранее Двалишвили заявил, что хочет провести еще два боя до конца 2025 года. В октябре он проведет титульную защиту против Кори Сэндхагена, а в декабре надеется встретиться с Петром Яном.

Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»

Мераб Двалишвили: «Я нокаутирую Сэндхагена. Прости, Кори, но ты пойдешь спать, малыш»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoMMA
легчайший вес
logoМераб Двалишвили
