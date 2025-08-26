Мераб Двалишвили: «Я нокаутирую Сэндхагена. Прости, Кори, но ты пойдешь спать, малыш»
Мераб Двалишвили хочет выиграть нокаутом у Кори Сэндхагена.
«Я нокаутирую Сэндхагена. Прости, Кори, но ты пойдешь спать, малыш», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Титульный поединок между Двалишвили и Кори Сэндхагеном пройдет в соглавном событии UFC 320. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
