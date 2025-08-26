Мераб Двалишвили: «Я нокаутирую Сэндхагена. Прости, Кори, но ты пойдешь спать, малыш»

Мераб Двалишвили хочет выиграть нокаутом у Кори Сэндхагена.

«Я нокаутирую Сэндхагена. Прости, Кори, но ты пойдешь спать, малыш», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Титульный поединок между Двалишвили и Кори Сэндхагеном пройдет в соглавном событии UFC 320. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября.

Сэндхаген – о Двалишвили: «Не куплюсь на басни о том, что Мераб – это кардиомашина. Рассчитываю выйти, избить его и надеть пояс»