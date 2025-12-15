Боец Жеронимо Мондрагон Дос Сантос, который дрался с Александром Емельяненко и Харитоновым, утонул

Боец Джеронимо Мондрагон Дос Сантос утонул.

Жеронимо Дос Сантос погиб в результате несчастного случая. По информации источника Спортса’‘, боец утонул. Ему было 45 лет.

За карьеру в MMA Дос Сантос встречался с Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Адамом Богатыревым, Олегом Поповым, Иваном Штырковым и другими российскими бойцами и выступал в ACA, RCC, Rizin, PFL и других лигах.

Профессиональный рекорд – 44-25. В апреле на турнире Bare Knuckle FC 71 в первом раунде Дос Сантос нокаутировал Алексея Олейника.

