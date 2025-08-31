Анкалаев – о тренировках Перейры по борьбе: «Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку»
Магомед Анкалаев высмеял борцовские тренировки Алекса Перейры.
«Этот парень позвал таксиста, чтобы он помог ему с борьбой. Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.
5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320. Первый бой в марте Анкалаев выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
