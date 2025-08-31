Анкалаев – о тренировках Перейры по борьбе: «Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку»

Магомед Анкалаев высмеял борцовские тренировки Алекса Перейры.

«Этот парень позвал таксиста, чтобы он помог ему с борьбой. Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев .

5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320. Первый бой в марте Анкалаев выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом.

Вадим Немков: «Против Анкалаева у Чимаева шансов немного. У Магомеда хорошая борьба, контроль, ударка»

Магомед Анкалаев: «Реванш с Перейрой пройдет намного легче, чем первый бой»