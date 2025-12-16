Фьюри приехал в зал Ника Диаза и поработал над приемами из MMA
Фьюри показал кадры с тренировки в США.
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри показал, как отрабатывает приемы из MMA.
«Немного потренировался с Ником Диазом во Флориде», – подписал видео Фьюри.
Ранее появилась информация, что Фьюри проведет боксерский поединок с Энтони Джошуа в 2026-м.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
