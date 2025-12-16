Фьюри приехал в зал Ника Диаза и поработал над приемами из MMA

Фьюри показал кадры с тренировки в США.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри показал, как отрабатывает приемы из MMA.

«Немного потренировался с Ником Диазом во Флориде», – подписал видео Фьюри.

Ранее появилась информация , что Фьюри проведет боксерский поединок с Энтони Джошуа в 2026-м.

