Дю Плесси – о следующем поединке: «Конец марта или начало апреля – идеальный вариант»

Дю Плесси хочет провести бой в марте-апреле.

Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси назвал примерные сроки возвращения в октагон.

«Сейчас нет того, кто постоянно побеждает. В этом вся проблема. Как выбрать претендента?

Я общался с UFC. Мы решили, что первый квартал 2026-го – хорошее время для возвращения. Конец марта или начало апреля – идеальный вариант», – сказал дю Плесси.

В августе дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву в бою за титул среднего веса.

Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра

