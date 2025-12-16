0

Дю Плесси – о следующем поединке: «Конец марта или начало апреля – идеальный вариант»

Дю Плесси хочет провести бой в марте-апреле.

Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси назвал примерные сроки возвращения в октагон.

«Сейчас нет того, кто постоянно побеждает. В этом вся проблема. Как выбрать претендента?

Я общался с UFC. Мы решили, что первый квартал 2026-го – хорошее время для возвращения. Конец марта или начало апреля – идеальный вариант», – сказал дю Плесси.

В августе дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву в бою за титул среднего веса.

Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра

Дрикус дю Плесси: «Смотреть на борьбу Махачева и Чимаева не особо интересно. А Мераб борется не скучно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Forecast
