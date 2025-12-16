Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»

Белал Мухаммад не считает, что Камару Усман заслуживает титульный шанс.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад считает, что с Махачевым должен драться Майкл Моралес, а не Камару Усман .

«Майкл Моралес определенно заслужил титульный бой. Мы видим, что Ислам настаивает на поединке с Усманом. Логично, ведь у них один и тот же менеджер [Али Абдель-Азиз].

Думаю ли, что Камару для Махачева легче Моралеса? Конечно. Парень дрался один раз за три года, и у него рекорд 1-3.

Я все еще выше его в рейтинге, несмотря на то, что проиграл последние два боя. У меня статистика 2-2», – сказал Белал.

В июне Усман победил судейским решением Хоакина Бакли. Ранее он проиграл три боя: Хамзату Чимаеву и Леону Эдвардсу (дважды).

Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Его рекорд: 19-0.

