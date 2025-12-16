  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»
0

Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»

Белал Мухаммад не считает, что Камару Усман заслуживает титульный шанс.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад считает, что с Махачевым должен драться Майкл Моралес, а не Камару Усман.

«Майкл Моралес определенно заслужил титульный бой. Мы видим, что Ислам настаивает на поединке с Усманом. Логично, ведь у них один и тот же менеджер [Али Абдель-Азиз].

Думаю ли, что Камару для Махачева легче Моралеса? Конечно. Парень дрался один раз за три года, и у него рекорд 1-3.

Я все еще выше его в рейтинге, несмотря на то, что проиграл последние два боя. У меня статистика 2-2», – сказал Белал.

В июне Усман победил судейским решением Хоакина Бакли. Ранее он проиграл три боя: Хамзату Чимаеву и Леону Эдвардсу (дважды).

Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Его рекорд: 19-0.

Ислам Махачев: «Усман переедет всех этих пацанов – Моралеса, Пратеса. Камару даст мне самый тяжелый бой»

Брэди – о следующем сопернике Махачева: «Меньше всех титульный бой заслуживает Усман. Моралес – самый достойный вариант»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Belal Muhammad
logoMMA
logoБелал Мухаммад
logoМайкл Моралес
logoИслам Махачев
logoUFC
logoКамару Усман
logoАли Абдель-Азиз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра
9 декабря, 17:00
Майкл Биспинг: «Гэрри должен стать следующим претендентом. Он уже продвигает противостояние с Махачевым»
27 ноября, 17:30
Гэрри поднялся на второе место рейтинга полусреднего веса UFC, Рахмонов – на третье. Белал потерял три позиции
25 ноября, 09:57Фото
Главные новости
Дю Плесси – о следующем поединке: «Конец марта или начало апреля – идеальный вариант»
14 минут назад
Фьюри приехал в зал Ника Диаза и поработал над приемами из MMA
39 минут назадВидео
Александр Гвоздик и Альберт Рамирес подерутся за временный пояс WBA 5 февраля
сегодня, 07:16
Боец Жеронимо Мондрагон Дос Сантос, который дрался с Александром Емельяненко и Харитоновым, утонул
вчера, 20:04
Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»
вчера, 18:03
Анатолий Малыхин: «Нганну спасся от ONE FC, но сейчас ему некуда бежать. Надо выходить на бой с Немковым»
вчера, 15:23
Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»
вчера, 13:53
Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»
вчера, 12:37
Хабиб – о победе Капе над Ройвалом: «Манел, ты заслуживаешь всего, брат»
вчера, 12:17
Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»
вчера, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото