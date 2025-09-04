  • Спортс
  Перейра признался, что его аккаунт не взламывали, когда он написал об уходе из UFC: «Было недопонимание»
Перейра признался, что его аккаунт не взламывали, когда он написал об уходе из UFC: «Было недопонимание»

Алекс Перейра признал конфликт с UFC.

Перейра рассказал, что его аккаунт в твиттере не взламывали, когда он написал о возможном завершении карьеры. Так он отреагировал на слухи о том, что титульный бой с Магомедом Анкалаевым могут дать Ирже Прохазке.

«Было недопонимание, потому что я узнал обо всем через соцсети и расстроился, написав то сообщение, но потом пожалел. Я был не прав, потом что не знал о переговорах, и на каком этапе находится процесс.

Это было следствием недопонимания между нашей командой, менеджментом и UFC», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте, завершившись победой россиянина единогласным решением судей. Реванш пройдет в октябре.

Алекс Перейра: «Тяжело на душе от того, что услышал от UFC. Появляются мысли о завершении карьеры». Позже он заявил, что его взломали

Анкалаев – о взломе аккаунта Перейры: «Это сделал я»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
