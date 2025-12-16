Александр Гвоздик и Альберт Рамирес подерутся за временный пояс WBA 5 февраля

Гвоздик проведет бой за временный пояс.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2) подерется с Альбертом Рамиресом (22-0).

Notifight сообщает, что бой за титул временного чемпиона WBA пройдет 5 февраля в Монреале (Канада).

В апреле 38-летний украинец нокаутировал Энтони Голлавея в третьем раунде.

33-летний венесуэлец в августе победил техническим нокаутом в седьмом раунде Джерома Пампеллоне.

Что не так с исторической победой сборной России на ЧМ по боксу?

Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»