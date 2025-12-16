0

Александр Гвоздик и Альберт Рамирес подерутся за временный пояс WBA 5 февраля

Гвоздик проведет бой за временный пояс.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2) подерется с Альбертом Рамиресом (22-0).

Notifight сообщает, что бой за титул временного чемпиона WBA пройдет 5 февраля в Монреале (Канада).

В апреле 38-летний украинец нокаутировал Энтони Голлавея в третьем раунде.

33-летний венесуэлец в августе победил техническим нокаутом в седьмом раунде Джерома Пампеллоне.

Что не так с исторической победой сборной России на ЧМ по боксу?

Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Notifight
logoАлександр Гвоздик
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»
вчера, 13:53
Том Аспиналл: «Было бы неплохо провести боксерский поединок с Нганну. Но сначала мне нужно закончить с боями в UFC»
вчера, 08:17
Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами
14 декабря, 14:20
Главные новости
Боец Жеронимо Мондрагон Дос Сантос, который дрался с Александром Емельяненко и Харитоновым, утонул
вчера, 20:04
Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»
вчера, 18:03
Анатолий Малыхин: «Нганну спасся от ONE FC, но сейчас ему некуда бежать. Надо выходить на бой с Немковым»
вчера, 15:23
Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»
вчера, 13:53
Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»
вчера, 12:37
Хабиб – о победе Капе над Ройвалом: «Манел, ты заслуживаешь всего, брат»
вчера, 12:17
Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»
вчера, 11:19
Капе – в соцсетях: «Подпиши контракт, малыш»
вчера, 10:44
Ван хочет бой с Капе: «Хьюстон. Давайте сделаем это»
вчера, 10:38
Андрей Пуляев: «Готовлюсь к бою с Готье в Омске под руководством Шлеменко и Корешкова. Это уже 90% победы»
вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото