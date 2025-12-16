Александр Гвоздик и Альберт Рамирес подерутся за временный пояс WBA 5 февраля
Гвоздик проведет бой за временный пояс.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2) подерется с Альбертом Рамиресом (22-0).
Notifight сообщает, что бой за титул временного чемпиона WBA пройдет 5 февраля в Монреале (Канада).
В апреле 38-летний украинец нокаутировал Энтони Голлавея в третьем раунде.
33-летний венесуэлец в августе победил техническим нокаутом в седьмом раунде Джерома Пампеллоне.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Notifight
