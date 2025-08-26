Магомед Анкалаев: «Реванш с Перейрой пройдет намного легче, чем первый бой»

Магомед Анкалаев высказался о реванше с Алексом Перейрой.

«Реванш пройдет намного легче, чем первый бой. Статистика говорит, что выходить на реванши против меня опасно.

Я хочу, чтобы Алекс вышел на этот бой полностью готовым, чтобы потом не было вопросов к результату. Не хочу слышать разговоров, как в прошлый раз, о том, что он не был готов. Я хочу, чтобы он подошел в отличной форме, чтобы после боя у него не было оправданий», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев.

5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320. Первый бой в марте Анкалаев выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом.

Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»