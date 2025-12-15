Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»

Волков: сдаваться из-за гильотины – зашквар.

Боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков назвал прием, при котором обиднее всего сдаваться.

«Гильотина. В нее попасться – зашквар. Это как в футболе пропустить мяч между ног. Банальный прием. Его легко накинуть, но без плотной подготовки сложно доделать. Такое сложно оправдать», – признался Волков.

Александр Волков: «Если Аспиналл ляжет на операцию, то рассмотрим бой с Ганом за временный пояс»

Менеджер Волкова: «Следующий бой Александра будет за пояс. Мы подождем реванш Аспиналла и Гана»