Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»
Волков: сдаваться из-за гильотины – зашквар.
Боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков назвал прием, при котором обиднее всего сдаваться.
«Гильотина. В нее попасться – зашквар. Это как в футболе пропустить мяч между ног. Банальный прием. Его легко накинуть, но без плотной подготовки сложно доделать. Такое сложно оправдать», – признался Волков.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ACBJJ
