Отец Тома Аспиналла: «По сравнению с боксерами, Том зарабатывает недостаточно. Хотя он один из лучших»

Отец Тома Аспиналла хочет, чтобы сын провел боксерский поединок.

«Я бы хотел, что он провел бой по правилам бокса, за который получил бы хорошие деньги. В боксе получают в сто раз больше, UFC не платит столько.

По сравнению с заработком спортсменов в других видах спорта, Том зарабатывает недостаточно. Хотя он один из лучших», – сказал отец Тома Аспиналла Эндрю.

Том Аспиналл – чемпион тяжелого дивизиона UFC. Ему 32 года, в активе – 18 побед и три поражения. Титульный поединок Аспиналла и Сирила Гана возглавит UFC 321 в октябре.

Отец Тома Аспиналла – о планах сына: «Не расстроюсь, если он завтра уйдет из UFC»