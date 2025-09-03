C Джона Джонса сняты все обвинения по уголовному делу о наезде и побеге с места ДТП

С Джона Джонса сняли обвинения в побеге с места ДТП.

MMA Fighting сообщает, ссылаясь на адвоката Джонса Кристофера Додда, что Джон полностью оправдан в уголовном деле о наезде и побеге с места ДТП.

Напомним, 18 июня суд Альбукерке получил уголовное дело против Джона Джонса. Экс-чемпион UFC обвинялся в наезде и побеге – экс-чемпион UFC якобы скрылся с места ДТП, произошедшего в феврале.

«Я хочу начать с благодарности окружной прокуратуре за тщательный анализ фактов и, в конечном итоге, за то, что они полностью оправдали меня. Всегда верил в важность правды и справедливости, и я благодарен, что доказательства говорят сами за себя. Простой факт заключается в следующем: меня там [на месте преступления] никогда не было. Я даже не выходил из дома в ту ночь, и все доказательства это подтвердили.

Было вынесено поспешное суждение, прежде чем были собраны какие-либо реальные доказательства. Я понимаю, что в суде общественного мнения обвинения, возможно, казались правдоподобными, особенно учитывая мои прошлые ошибки. Но к тому времени, когда эти заявления были обнародованы, я только что ушел из спорта – этот момент был украден у меня кем-то, кто выдвинул ложные обвинения, чтобы избежать реальной ответственности.

Я искренне надеюсь, что этот человек будет привлечен к ответственности правоохранительными органами Альбукерке. Преступники не только испортили мой выход на пенсию, но и заставили наш полицейский департамент проявить небрежность в этом процессе. Глубоко встревожен, что в современном мире одно ложное обвинение может отнять у кого-то так много, прежде чем какие-либо доказательства даже будут рассмотрены», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс .

Адвокат Джонса возмущен уголовным делом против спортсмена. Он утверждает, что Джона не было в машине, совершившей наезд в феврале

