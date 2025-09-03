Чейл Соннен: «Джон Джонс не заслуживает возглавить кард турнира на территории Белого дома»

Соннен считает, что Джонс не должен возглавить турнир в Белом доме.

«Все бойцы хотят попасть на турнир, который пройдет на территории Белого дома.

Мне приходит в голову Алекс Перейра . Он заслужил доверие промоушена и показал свою лояльность. Джон Джонс , например, не заслуживает возглавить этот кард. Несмотря на все свои заслуги», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил договоренность о проведении турнира на территории Белого дома.

