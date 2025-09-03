  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чейл Соннен: «Джон Джонс не заслуживает возглавить кард турнира на территории Белого дома»
7

Чейл Соннен: «Джон Джонс не заслуживает возглавить кард турнира на территории Белого дома»

Соннен считает, что Джонс не должен возглавить турнир в Белом доме.

«Все бойцы хотят попасть на турнир, который пройдет на территории Белого дома.

Мне приходит в голову Алекс Перейра. Он заслужил доверие промоушена и показал свою лояльность. Джон Джонс, например, не заслуживает возглавить этот кард. Несмотря на все свои заслуги», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил договоренность о проведении турнира на территории Белого дома.

C Джона Джонса сняты все обвинения по уголовному делу о наезде и побеге с места ДТП

Чейл Соннен: «Царукян находится в чистилище ММА. Он не знает, что будет дальше – и это уже наказание»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Чейла Соннена
logoДжон Джонс
logoЧейл Соннен
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тактаров назвал лучших тяжеловесов: «Были Ногейра, КроКоп и Федор. Но это их версии времен Pride, а там все химичились»
122 сентября, 15:21
Чейл Соннен проведет схватку по грэпплингу с Крейгом Джонсом 31 августа
228 августа, 18:48
Чейл Соннен: «Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе. Иначе он не стал бы засовывать в задницу синтетическое химическое вещество»
428 августа, 09:37
Главные новости
Бо Никал подерется 15 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке против Родольфо Виейры (ESPN)
сегодня, 13:52
Шара Буллет: «Увидимся 22 ноября, ребята. Пират идет на вашу землю»
1сегодня, 13:30
Фрэнк Уоррен: «Дюбуа приехал на бой с Усиком за полтора часа до начала – этого было недостаточно»
2сегодня, 12:29
Уайлдер – Нганну: «Фрэнсис, погнали. Твоя сила против моей»
7сегодня, 12:24
Алекс Волкановски: «Бой мечты – против Конора. Ты получаешь особый статус, просто выйдя с ним в клетку»
9сегодня, 10:56
Ислам Махачев: «Как только посмотрел первый турнир UFC в США за кулисами, сказал, что не хочу выступать в России»
5сегодня, 09:45
UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени подерется с Руффи, Фахретдинов – с Густафсоном
6сегодня, 08:44
Люк Рокхолд: «Мне 40 лет, больше не могу принимать удары. Возможно, пришло время закончить»
1сегодня, 08:34
Пауло Коста: «Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую»
10сегодня, 07:27
Байсангур Сусуркаев подерется с Эрикома Макконико на UFC 322 в Нью-Йорке (KevinK)
4сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22