Чейл Соннен: «Джон Джонс не заслуживает возглавить кард турнира на территории Белого дома»
Соннен считает, что Джонс не должен возглавить турнир в Белом доме.
«Все бойцы хотят попасть на турнир, который пройдет на территории Белого дома.
Мне приходит в голову Алекс Перейра. Он заслужил доверие промоушена и показал свою лояльность. Джон Джонс, например, не заслуживает возглавить этот кард. Несмотря на все свои заслуги», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил договоренность о проведении турнира на территории Белого дома.
C Джона Джонса сняты все обвинения по уголовному делу о наезде и побеге с места ДТП
Чейл Соннен: «Царукян находится в чистилище ММА. Он не знает, что будет дальше – и это уже наказание»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Чейла Соннена
