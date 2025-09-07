Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»

Алекс Перейра не исключает, что уйдет из полутяжелого дивизиона UFC.

«Я уже был в подобной ситуации, когда переходил из среднего в полутяжелый вес. Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелой категории, то сменю дивизион.

В октагоне у меня одна цель – побеждать. Я не стремлюсь защитить пояс или получить его, а просто стараюсь выиграть бой», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, 5 октября Перейра проведет реванш с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 320.

