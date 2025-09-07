  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»
17

Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»

Алекс Перейра не исключает, что уйдет из полутяжелого дивизиона UFC.

«Я уже был в подобной ситуации, когда переходил из среднего в полутяжелый вес. Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелой категории, то сменю дивизион. 

В октагоне у меня одна цель – побеждать. Я не стремлюсь защитить пояс или получить его, а просто стараюсь выиграть бой», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, 5 октября Перейра проведет реванш с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 320.

Перейра признался, что его аккаунт не взламывали, когда он написал об уходе из UFC: «Было недопонимание»

Анкалаев – о тренировках Перейры по борьбе: «Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
logoАлекс Перейра
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомед Анкалаев: «Реванш с Перейрой пройдет намного легче, чем первый бой»
426 августа, 07:59
Тренер Анкалаева: «Чимаев смог бы хорошо подраться с Перейрой»
921 августа, 12:59
Боец ACA Туменов: «Кроуфорда, Канело, Усика и Иноуэ легко переучить на ММА»
320 августа, 10:37
Главные новости
Борральо хочет еще один бой в 2025-м: «Сейчас я хочу быть активнее. Как насчет боя в ноябре или декабре?»
1сегодня, 18:01
Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»
11сегодня, 16:33
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
13сегодня, 14:56
Тактаров не хочет идти в политику: «Я глубоко верующий человек и совсем не умею врать»
4сегодня, 12:29
Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»
19сегодня, 11:33
Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне
сегодня, 11:18
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
сегодня, 10:06
Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»
16сегодня, 09:24
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 09:00
Бонусы UFC Paris: Сен-Дени, Джонс, Делия и Фернандес получили награды за лучшее выступление
1сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22