9

Тренер Анкалаева: «Чимаев смог бы хорошо подраться с Перейрой»

Тренер Анкалаева высказался о потенциальном бое между Чимаевым и Перейрой.

«Чимаев наверняка боролся с полутяжеловесами, поэтому он говорит о том, что мог бы выступить в полутяжелом весе. Хамзат говорил, что подрался бы с Алексом Перейрой, если бразилец станет чемпионом.

Человек с хорошей борцовской базой, который себя хорошо чувствует в борьбе, он смог бы хорошо подраться с Перейрой», – сказал тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов.

Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив дю Плесси в главном событии UFC 319. 

Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoАлекс Перейра
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»
3сегодня, 11:52
Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»
7сегодня, 11:38
Рамзан Кадыров встретил Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного и подарил ему Maybach
39вчера, 14:49
Главные новости
Стрикленда дисквалифицировали на полгода за драку на турнире Tuff-N-Uff. Срок сократят, если Шон пройдет курсы по управлению гневом
25 минут назад
Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что UFC предложил ему $40 млн. И он отказался»
142 минуты назад
Шара Буллет: «Если выиграю в Белом доме, меня захотят видеть на Красной площади. Всегда мечтал там подраться»
2сегодня, 17:05
PFL World Tournament 10: Эдвардс – Роста, Попов – Романов и другие бои
сегодня, 16:27
Артур Бетербиев: «Учитывая обстоятельства, я бы сначала подрался с Бенавидесом, а потом с Биволом»
2сегодня, 15:58
Иман Хелиф: «Новости о моем уходе из бокса – ложь. Я всегда буду предана спорту и Алжиру»
3сегодня, 15:40
Павлович пришел на пресс-конференцию с игрушкой панды: «Китайские друзья подарили. Сказали, что она символизирует доброту и мир»
4сегодня, 14:10Фото
Анатолий Малыхин: «Если добавить в UFC наших топовых пацанов со всех лиг, в топ-10 только они будут»
9сегодня, 13:48
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
3сегодня, 12:00
Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»
3сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14