Тренер Анкалаева: «Чимаев смог бы хорошо подраться с Перейрой»

Тренер Анкалаева высказался о потенциальном бое между Чимаевым и Перейрой.

«Чимаев наверняка боролся с полутяжеловесами, поэтому он говорит о том, что мог бы выступить в полутяжелом весе. Хамзат говорил, что подрался бы с Алексом Перейрой , если бразилец станет чемпионом.

Человек с хорошей борцовской базой, который себя хорошо чувствует в борьбе, он смог бы хорошо подраться с Перейрой», – сказал тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов.

Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив дю Плесси в главном событии UFC 319.

