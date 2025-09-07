Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»

Нассурдин Имавов обратился к Хамзату Чимаеву после победы над Кайо Борральо.

«Послание Чимаеву? Поздравляю с титулом. Я не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Все равно, кто им владеет. Мне нужен лишь титул», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов .

Напомним, Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.

Имавов уверен, что станет следующим соперником Чимаева: «Не беспокоюсь из-за боя де Риддера и Эрнандеса. У меня пять побед над бойцами из топ-10»

Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»