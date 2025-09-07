14

Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»

Нассурдин Имавов обратился к Хамзату Чимаеву после победы над Кайо Борральо.

«Послание Чимаеву? Поздравляю с титулом. Я не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Все равно, кто им владеет. Мне нужен лишь титул», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов.

Напомним, Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.

Имавов уверен, что станет следующим соперником Чимаева: «Не беспокоюсь из-за боя де Риддера и Эрнандеса. У меня пять побед над бойцами из топ-10»

Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FULL SEND MMA
logoUFC
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoНассурдин Имавов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев поздравил Имавова с победой над Борральо: «Доминирующее выступление»
2сегодня, 08:44
UFC Paris: Имавов победил Борральо, Сен-Дени задушил Руффи, Фахретдинов нокаутировал Густафссона
126вчера, 22:20
Битвы взглядов перед UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени – Руффи, Фахретдинов – Густафссон
2вчера, 07:20Видео
Главные новости
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
219 минут назад
Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»
15сегодня, 12:46
Тактаров не хочет идти в политику: «Я глубоко верующий человек и совсем не умею врать»
3сегодня, 12:29
Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне
сегодня, 11:18
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
сегодня, 10:06
Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»
15сегодня, 09:24
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 09:00
Бонусы UFC Paris: Сен-Дени, Джонс, Делия и Фернандес получили награды за лучшее выступление
1сегодня, 08:56
Махачев поздравил Имавова с победой над Борральо: «Доминирующее выступление»
2сегодня, 08:44
Пратес намерен драться за титул после боя с Эдвардсом: «Выйду и побью его. Если устрою мощное шоу, то в следующем поединке встречусь с чемпионом»
1сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22