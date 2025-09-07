Имавов – Чимаеву: «Не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Мне нужен лишь титул»
Нассурдин Имавов обратился к Хамзату Чимаеву после победы над Кайо Борральо.
«Послание Чимаеву? Поздравляю с титулом. Я не вызываю конкретно тебя, а просто иду за поясом. Все равно, кто им владеет. Мне нужен лишь титул», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов.
Напомним, Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FULL SEND MMA
