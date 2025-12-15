Топурия – о боксе: «Сначала хочу закончить историю в MMA. Есть правило: если вы попытаетесь поймать двух кроликов, то в конечном итоге не поймаете ни одного»

Топурия уйдет в бокс после MMA.

Чемпион легкого веса UFC Илия Топурия заявил, что не будет совмещать выступления в боксе и MMA.

«Ни для кого не секрет, что я всегда хотел попробовать свои силы в боксе. Но есть правило, которому я всегда следовал в жизни – если вы попытаетесь поймать двух кроликов, то в конечном итоге не поймаете ни одного. Я хочу сначала закончить историю в смешанных единоборствах, а затем полностью сосредоточиться на боксе. Я не могу готовиться к бою по ММА, а потом переключаться на бокс. Это было бы не очень профессионально, не так ли?

Бокс требует совершенно другого подхода и подготовки, к которой я должен адаптироваться. Там другая длительность раундов и даже форма площадки. Нужно время, чтобы ко всему этому привыкнуть. Не думаю, что долго пробуду в MMA. Планирую многих удивить в ринге», – сказал Топурия.

