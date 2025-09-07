Фахретдинов – критикам: «Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся»

Ринат Фахретдинов считает, что показал амбиции боссам UFC, победив Густафссона.

«Я доволен. Это была долгая подготовка, не дрался почти целый год из-за травм. Этой победой хотел показать, кто король полусреднего веса. Я даже не вспотел.



Было много людей, которые во мне сомневались. Я сумел показать и все доказать им. Поплачьте теперь и забейтесь в угол. Доминатор вернулся.

Мне было важно показать боссам UFC, что я не просто обычный боец. Да, у меня не было красивых досрочных побед в последнее время. Но все же я готов стать лидером новой волны топ-бойцов своего дивизиона», – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов .

Напомним, Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Paris. Теперь на его счету шесть побед и одна ничья в UFC.

