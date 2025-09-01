Джей Опетая: «Усик – единственный человек, ради которого я бы поднялся в тяжелый вес»

Джей Опетая готов подняться в тяжелый дивизион ради боя с Александром Усиком.

«Единственный человек, ради которого, вероятно, я бы поднялся в тяжелый вес, это Александр Усик . Либо бой за чемпионский титул», – сказал чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Джей Опетая .

Ранее Усик намекнул , что его следующим соперником может стать Мозес Итаума.

