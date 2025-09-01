Джей Опетая: «Усик – единственный человек, ради которого я бы поднялся в тяжелый вес»
Джей Опетая готов подняться в тяжелый дивизион ради боя с Александром Усиком.
«Единственный человек, ради которого, вероятно, я бы поднялся в тяжелый вес, это Александр Усик. Либо бой за чемпионский титул», – сказал чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Джей Опетая.
Ранее Усик намекнул, что его следующим соперником может стать Мозес Итаума.
Джей Опетая нокаутировал Клаудио Скуэо в главном событии вечера бокса в Австралии
Александр Усик: «Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Он готов к бою со мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing King Media
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости