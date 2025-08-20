Александр Усик: «Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Он готов к бою со мной»

Александр Усик высказался о победе Мозеса Итаумы над Диллианом Уайтом.

«Замечательный бой. Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Готов ли он к бою со мной в 20 лет? Да, однозначно», – сказал абсолютный чемпион мира Александр Усик .

В ночь на 17 августа Итаума за две минуты нокаутировал Диллиана Уайта .

