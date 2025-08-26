Стрикленд – о сыне Рэмпейджа: «Он не должен попасть в тюрьму. Если бы я провел в тюрьме пять лет, точно бы кого-нибудь убил»

Шон Стрикленд прокомментировал инцидент с сыном Рэмпейджа Джексона.

«Он не должен попасть в тюрьму. Тюрьма всегда должна быть крайней мерой. Меня арестовали в 19 лет за два тяжких преступления, включая нарушение общественного порядка. Если бы окружной прокурор настоял, я бы провел в тюрьме пять-шесть лет. После шести лет в камере, выйдя ни с чем, с навязанными бандитизмом и насилием, я бы точно кого-нибудь убил.

Один парень рассказывал мне, как его обвинили в убийстве, и я помню, что он меня впечатлил. Вот это было бы мое будущее. Вместо этого я признал себя виновным и получил 100 дней тюрьмы или освобождение с исправительными работами. Мне пришлось потратить кучу времени на борьбу с гневом и отдать приличную компенсацию пострадавшему.

К счастью, адвокат взялся за мое дело бесплатно, потому что у меня не было ни доллара. Суть в том, что дело не в самом человеке, который сидит в тюрьме, а в том, кем он станет, когда выйдет на свободу. И я думаю, если бы мне не предложили такую ​​сделку, я бы сегодня был мертв, и, скорее всего, это повлекло бы за собой смерть кого-то еще», – написал боец UFC Шон Стрикленд .

В 19 лет Стрикленд обвинялся в двух преступлениях во время драки на вечеринке, ему грозило до трех лет лишения свободы.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа избил профессионального рестлера Стюарта Смита.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование инцидента с сыном Рэмпейджа Джексона