  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Стрикленд – о сыне Рэмпейджа: «Он не должен попасть в тюрьму. Если бы я провел в тюрьме пять лет, точно бы кого-нибудь убил»
17

Стрикленд – о сыне Рэмпейджа: «Он не должен попасть в тюрьму. Если бы я провел в тюрьме пять лет, точно бы кого-нибудь убил»

Шон Стрикленд прокомментировал инцидент с сыном Рэмпейджа Джексона.

«Он не должен попасть в тюрьму. Тюрьма всегда должна быть крайней мерой. Меня арестовали в 19 лет за два тяжких преступления, включая нарушение общественного порядка. Если бы окружной прокурор настоял, я бы провел в тюрьме пять-шесть лет. После шести лет в камере, выйдя ни с чем, с навязанными бандитизмом и насилием, я бы точно кого-нибудь убил.

Один парень рассказывал мне, как его обвинили в убийстве, и я помню, что он меня впечатлил. Вот это было бы мое будущее. Вместо этого я признал себя виновным и получил 100 дней тюрьмы или освобождение с исправительными работами. Мне пришлось потратить кучу времени на борьбу с гневом и отдать приличную компенсацию пострадавшему.

К счастью, адвокат взялся за мое дело бесплатно, потому что у меня не было ни доллара. Суть в том, что дело не в самом человеке, который сидит в тюрьме, а в том, кем он станет, когда выйдет на свободу. И я думаю, если бы мне не предложили такую ​​сделку, я бы сегодня был мертв, и, скорее всего, это повлекло бы за собой смерть кого-то еще», – написал боец UFC Шон Стрикленд.

В 19 лет Стрикленд обвинялся в двух преступлениях во время драки на вечеринке, ему грозило до трех лет лишения свободы.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа избил профессионального рестлера Стюарта Смита.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование инцидента с сыном Рэмпейджа Джексона

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Шона Стрикленда
logoUFC
logoШон Стрикленд
logoКуинтон Джексон
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
MrBeast хочет помочь рестлеру, которого избил сын Рэмпейджа: «Этот парень был ветераном, рестлинг для него – средство борьбы с ПТСР»
5сегодня, 06:44
Полиция Лос-Анджелеса начала расследование инцидента с сыном Рэмпейджа Джексона
6сегодня, 06:36
Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»
1вчера, 09:48
Главные новости
Пауло Коста: «Чимаев боялся драться с дю Плесси, поэтому удерживал его»
7сегодня, 18:03
Физиев – о бое с Оливейрой в Бразилии: «Враждебная атмосфера мотивирует меня. Люблю быть злодеем»
сегодня, 17:05
Конор Макгрегор: «Никогда в жизни не чувствовал себя настолько в мире с собой, как сейчас. Иисус – царь! Семья – это жизнь!»
14сегодня, 15:43Фото
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
13сегодня, 14:35
Дуэйн Джонсон о перевоплощении в бойца MMA Марка Керра на съемках «Крушащей машины»: «Я сидел каждый день перед зеркалом 3-4 часа и наблюдал, как все меняется»
сегодня, 13:36Кино
Белал Мухаммад: «Буду с интересом смотреть бой Махачев – Маддалена, потому что собираюсь вернуть себе пояс»
2сегодня, 13:28
Шон О’Мэлли: «Я запутался, пытаясь быть похожим на Макгрегора вместо того, чтобы быть собой»
3сегодня, 13:19
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант на кадрах «Крушащей машины» про бойца ММА Марка Керра
сегодня, 13:18Кино
Менеджер Виталий Тарасов: «Контракт в России – нечто среднее между контрактом на Западе и понятийными договоренностями»
сегодня, 12:53
Соннен – о бое Чимаева и дю Плесси: «Бой был скучным из-за Хамзата и рефери. Нам нужны новые правила»
26сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
вчера, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22