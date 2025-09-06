Колби Ковингтон: «Советую Фергюсону уйти на пенсию. Не стоит участвовать в гонке за титул короля деменции»

Колби Ковингтон посоветовал Тони Фергюсону завершить карьеру.

30 августа Тони Фергюсон победил блогера Salt Papi техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок прошел на турнире Misfits Boxing 22 в Манчестере.

«Поздравляю Тони с победой – пусть даже его соперником был блогер без опыта в единоборствах. Победа остается победой. Но я советую Тони уйти на пенсию – и наслаждаться заслуженным отдыхом. Проводи время с семьей, брат. Если вернешься в клетку, то это закончится травмами. А ведь никто не хочет этого видеть.

Мы все хорошо к тебе относимся. Пожалуйста, больше никаких ударов по голове. Не стоит участвовать в гонке за титул короля деменции. Оставь это звание Джастину Гейджи », – сказал боец полусреднего веса UFC Колби Ковингтон .

Тони Фергюсон: «Конор напуган и не хочет со мной драться. Как и трус Хабиб»