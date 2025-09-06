  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Волкановски: «Ковингтон – кусок дерьма. Я бы с удовольствием отвесил ему пощечину»
Александр Волкановски: «Ковингтон – кусок дерьма. Я бы с удовольствием отвесил ему пощечину»

Александр Волкановски рассказал о своем отношении к Колби Ковингтону.

«Один боец, которого я терпеть не могу? Колби Ковингтон. Тут даже думать не надо. Колби, ты кусок дерьма. Я бросаю тебе вызов – попробуй сказать мне что-нибудь в лицо, потому что я бы с удовольствием отвесил тебе пощечину. Ты просто кусок дерьма.

В нашем спорте хватает негатива и грязи, но чаще всего это идет от людей, которые к нему даже отношения не имеют. Большинство бойцов – одни из самых дисциплинированных и порядочных ребят, каких я только встречал.

Но иногда появляются такие идиоты, как Колби, которые перегибают палку. Некоторые его высказывания – это просто за гранью. Одно дело – раскручивать бой, другое – быть куском дерьма. И он именно такой», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Ковингтон (17-5) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда уступил Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
