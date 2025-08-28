Тони Фергюсон: «Я бы вернулся в UFC только ради боев против Конора и Хабибера»

Тони Фергюсон назвал два боя, ради которых вернулся бы в UFC.

«Единственные бои в UFC, которые я бы хотел провести – против Конора или Хабибера. У нас есть незакрытые дела, но я не думаю, что они когда-либо согласятся драться со мной», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

Бой Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова пытались провести пять раз, но каждый раз отменяли. Дважды бой срывался из-за Хабиба, дважды – из-за Фергюсона. Поединок мог пройти на UFC 249 в 2020 году, но снова был отменен из-за эпидемии коронавируса.

В январе 2025-го Фергюсон покинул UFC. Хабиб завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

Тони Фергюсон: «Пока Хабиб объедался тирамису, его убедили не драться со мной»