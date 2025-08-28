6

Тони Фергюсон: «Я бы вернулся в UFC только ради боев против Конора и Хабибера»

Тони Фергюсон назвал два боя, ради которых вернулся бы в UFC.

«Единственные бои в UFC, которые я бы хотел провести – против Конора или Хабибера. У нас есть незакрытые дела, но я не думаю, что они когда-либо согласятся драться со мной», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

Бой Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова пытались провести пять раз, но каждый раз отменяли. Дважды бой срывался из-за Хабиба, дважды – из-за Фергюсона. Поединок мог пройти на UFC 249 в 2020 году, но снова был отменен из-за эпидемии коронавируса.

В январе 2025-го Фергюсон покинул UFC. Хабиб завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

Тони Фергюсон: «Пока Хабиб объедался тирамису, его убедили не драться со мной»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoТони Фергюсон
logoКонор Макгрегор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тони Фергюсон: «Пока Хабиб объедался тирамису, его убедили не драться со мной»
1426 августа, 11:04
Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»
99 августа, 10:03
Лобов – о конфликте с Хабибом: «Я растерялся. С ним был Тухугов – родственник Рамзана Кадырова. У меня был ступор»
176 августа, 07:50
Главные новости
Чейл Соннен проведет схватку по грэпплингу с Крейгом Джонсом 31 августа
сегодня, 18:48
Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»
5сегодня, 17:50
Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году
7сегодня, 17:22
Дана Уайт анонсирует новые бои ночью
4сегодня, 16:57
Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»
10сегодня, 15:43
Вадим Немков: «Против Анкалаева у Чимаева шансов немного. У Магомеда хорошая борьба, контроль, ударка»
14сегодня, 14:58
Али Абдель-Азиз: «Евлоев может подраться в октябре в Катаре. Но справедливо будет дать ему бой с Волкановски за пояс»
3сегодня, 14:49
Али Абдель-Азиз: «Чимаев – один из лучших средневесов в истории»
6сегодня, 13:11
Тренер Оливейры: «У Чарльза согласованы следующие три боя. Он снова пойдет за поясом»
6сегодня, 12:50
Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»
39сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22