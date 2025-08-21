Артур Бетербиев: «Учитывая обстоятельства, я бы сначала подрался с Бенавидесом, а потом с Биволом»

Артур Бетербиев сказал, кого выбрал бы в качестве следующего соперника.

«Я выберу и Бивола , и Бенавидеса . Потому что оба владеют сейчас поясами. Но, учитывая последние обстоятельства, я бы встретился сначала с Бенавидесом», – сказал экс-чемпион мира Артур Бетербиев .

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

