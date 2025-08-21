Артур Бетербиев: «Учитывая обстоятельства, я бы сначала подрался с Бенавидесом, а потом с Биволом»
Артур Бетербиев сказал, кого выбрал бы в качестве следующего соперника.
«Я выберу и Бивола, и Бенавидеса. Потому что оба владеют сейчас поясами. Но, учитывая последние обстоятельства, я бы встретился сначала с Бенавидесом», – сказал экс-чемпион мира Артур Бетербиев.
Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.
Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости