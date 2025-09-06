0

Гендиректор RCC Boxing – о бое Тайсона и Мейвезера: «Старикам надо успокоиться»

Гендиректор RCC Boxing отреагировал на анонс боя Майк Тайсон – Флойд Мейвезер.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Майк Тайсон и Флойд Мейвезер встретятся в выставочном поединке. Точная дата и место проведения боя будут объявлены позже.

«Этот анонс никаких эмоций не вызывает. Старикам надо успокоиться, заниматься какими‑то своими делами. В любом случае желающих посмотреть будет много, а раз они есть, значит, бой востребован и он состоится. Но я такое даже смотреть не буду», – сказал генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.

Тайсон подерется с Мейвезером. Это не шутка?

Цзю – о бое Тайсона и Мейвезера: «Бред. Понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные»

