  • Цзю – о бое Тайсона и Мейвезера: «Бред. Понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные»
Цзю – о бое Тайсона и Мейвезера: «Бред. Понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные»

Константин Цзю раскритиковал организацию боя Майк Тайсон – Флойд Мейвезер.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Флойд Мейвезер и Майк Тайсон проведут выставочный поединок. Место проведения боя и точная дата будут объявлены позже.

«Тоже видели этот бред? Как это можно в принципе проводить?! Прекрасно понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные, никто не разрешит подобное сделать.

Разве что в качестве показательного поединка. Честно говоря, совсем не интересен такой бой, не назвал бы это зрелищем. Все это как-то несерьезно. Не сторонник подобных противостояний», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

