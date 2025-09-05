Рой Джонс: «Бой между Тайсоном и Мейвезером кажется мне забавным. Могу лишь пожелать им удачи»

Рой Джонс отреагировал на анонс боя Майка Тайсона и Флойда Мейвезера.

Ранее стало известно, что весной 2026 года состоится показательный поединок между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером . Точная дата и место проведения боя будут объявлены позже.

«Ну... Что тут сказать? Такой бой между Тайсоном и Мейвезером кажется мне забавным. Могу лишь пожелать им удачи. И добавить нечего», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

В ноябре 2020 года Джонс встретился с Тайсоном в показательном поединке. Бой завершился вничью – позже стало известно, что он собрал более 1 млн платных трансляций.

