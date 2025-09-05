Мейвезер – о бое с Тайсоном: «Это будет грандиозно и легендарно. Фанаты получат именно то, чего ждут»

Флойд Мейвезер прокомментировал анонс боя с Майком Тайсоном.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Флойд Мейвезер и Майк Тайсон проведут выставочный поединок. Место проведения боя и точная дата будут объявлены позже.

«Я в этом спорте уже 30 лет, и за все это время не нашлось ни одного боксера, который смог бы запятнать мое наследие. Вы и так знаете: если я что-то делаю – это будет грандиозно и легендарно.

Я лучший в боксерском бизнесе. И это шоу даст фанатам именно то, чего они ждут», – сказал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер .

Гендиректор IBA.PRO: «Бой Тайсона и Мейвезера отражает, куда падает человечество. Людей совсем считают за дураков»