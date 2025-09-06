Менеджер Богатырева: «Адам госпитализирован и получает необходимую помощь. О завершении карьеры мы не говорим»

Менеджер Адама Богатырева оценил состояние бойца после серьезной травмы.

5 сентября Адам Богатырев сломал ногу в первом раунде поединка против Клидсона Абреу . Бой прошел в главном карде турнира ACA 191.

«Мы сделаем все, чтобы Адам получил все необходимое лечение. Во‑первых, не стоит недооценивать в таких ситуациях российскую медицину и систему обязательного страхования. То, что наши врачи могут сделать бесплатно для пациента, часто стоит огромных денег в США или Европе при том же качестве.

Во‑вторых, мы не бросаем своих спортсменов, если Адаму понадобится для восстановления какая‑то финансовая помощь, постараемся ее оказать. Так было уже не раз.

Сейчас Адам, разумеется, экстренно госпитализирован в краснодарскую больницу и получает всю необходимую помощь. Очень жаль, что это его третье поражение подряд, но, зная его характер, могу предположить, что даже в такой ситуации, мы не можем говорить о завершении его карьеры», – сказал менеджер Виталий Тарасов.

ACA 191: Туменов нокаутировал Круза, Сильверио проиграл Кошкину