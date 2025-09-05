5

ACA 191: Туменов нокаутировал Круза, Сильверио проиграл Кошкину

5 сентября в Краснодаре прошел турнир ACA 191. В главном событии ивента состоялся поединок в полусреднем весе между Альбертом Туменовым (25-6) и Винициусом Крузом (14-7).

Туменов победил техническим нокаутом во втором раунде.

Другие бои турнира:

● Элиас Сильверио (19-11-1) проиграл Андрею Кошкину (24-10) единогласным решением судей;

● Ибрагим Магомедов (13-2) победил Николу Дипчикова (22-12) единогласным решением судей;

● Адам Богатырев (9-4) проиграл Клидсону Абреу (17-5) техническим нокаутом в первом раунде;

● Абдул-Рахман Темиров (18-8) победил Аурела Пиртеа (26-16) единогласным решением судей.

Боец ACA Туменов: «Кроуфорда, Канело, Усика и Иноуэ легко переучить на ММА»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Альберт Туменов
Ибрагим Магомедов
Клидсон Абреу
Адам Богатырев
