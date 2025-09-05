ACA 191: Туменов нокаутировал Круза, Сильверио проиграл Кошкину
5 сентября в Краснодаре прошел турнир ACA 191. В главном событии ивента состоялся поединок в полусреднем весе между Альбертом Туменовым (25-6) и Винициусом Крузом (14-7).
Туменов победил техническим нокаутом во втором раунде.
Другие бои турнира:
● Элиас Сильверио (19-11-1) проиграл Андрею Кошкину (24-10) единогласным решением судей;
● Ибрагим Магомедов (13-2) победил Николу Дипчикова (22-12) единогласным решением судей;
● Адам Богатырев (9-4) проиграл Клидсону Абреу (17-5) техническим нокаутом в первом раунде;
● Абдул-Рахман Темиров (18-8) победил Аурела Пиртеа (26-16) единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
