Адам Богатырев сломал ногу на 19-й секунде боя против Клидсона Абреу

Адам Богатырев сломал ногу на 19-й секунде боя против Клидсона Абреу.

Поединок в тяжелом весе состоялся в главном карде турнира ACA 191. Абреу присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.

Для Богатырева это поражение стало третьим подряд. В последний раз он дрался в мае, когда уступил Кириллу Корнилову единогласным решением судей.

Видео момента – здесь.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ACA MMA
