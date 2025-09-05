Адам Богатырев сломал ногу на 19-й секунде боя против Клидсона Абреу
Адам Богатырев сломал ногу на 19-й секунде боя против Клидсона Абреу.
Поединок в тяжелом весе состоялся в главном карде турнира ACA 191. Абреу присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.
Для Богатырева это поражение стало третьим подряд. В последний раз он дрался в мае, когда уступил Кириллу Корнилову единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ACA MMA
