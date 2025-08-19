Пауло Коста: «Мне запретили появляться на UFC 319. Сказали: «Чимаев привезет охрану. Эти парни могут напасть на тебя»

Пауло Коста сообщил, что ему запретили появляться на турнире UFC 319.

«Я хотел отправиться на турнир в Чикаго, все было готово для этого. Мы договорились об этом с UFC после боя с Романом Копыловым. Но за несколько дней до турнира мне позвонили из промоушена и сказали: «Пауло, тебе не стоит никуда ехать. Хамзат Чимаев привезет с собой охрану – 20 с лишним человек».

Можете себе это представить? Чимаев постоянно ходит с охраной. В UFC мне сказали: «Мы не хотим, чтобы вы встретились на арене. Эти парни могут напасть на тебя. Нам это не нужно». Я пытался настоять на своем, но мне запретили появляться», – сказал боец среднего веса UFC Пауло Коста .

Напомним, что в главном событии UFC 319 Чимаев победил судейским решением Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс чемпиона промоушена.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля