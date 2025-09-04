Пауло Коста: «Мне предложили Шару Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился»

Пауло Коста согласился провести бой против Шарабутдина Магомедова в Катаре.

«Мне предложили Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился», – написал боец UFC Пауло Коста.

Турнир в Катаре пройдет 22 ноября.

Шара Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля. Коста в прошлом бою победил Романа Копылова.

