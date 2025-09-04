Шара Буллет: «Увидимся 22 ноября, ребята. Пират идет на вашу землю»

Шарабутдин Магомедов рассказал, когда проведет следующий бой.

«Увидимся 22 ноября, ребята. Пират идет на вашу землю», – написал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

На турнире в Катаре 22 ноября Шара Буллет подерется с Пауло Костой .

Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля. Коста в прошлом бою победил Романа Копылова.

Пауло Коста: «Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую»