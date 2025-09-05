3

Евгений Гончаров: «Я общался с матчмейкерами UFC. До конца года наступит ясность»

Евгений Гончаров высказался о возможном присоединении к UFC.

«Если говорить про UFС, посмотрим, что будет. Я общался с матчмейкерами и еще с некоторыми людьми, которые вхожи в UFC. Посмотрим‑посмотрим. Думаю, до конца года будет ясность.

Также есть предложение по боксу. Сейчас обдумываю этот вариант. Если я соглашусь, то в ближайшие несколько недель будут новости», – сказал бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров.

В августе тяжеловес Сергей Павлович публично обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой предоставить Гончарову возможность провести бой в промоушене.

Гончаров – об обращении Павловича к Уайту: «Это круто. Посмотрим, что будет дальше, даже любопытно»

