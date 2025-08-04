Гончаров – о шансах Яна против Двалишвили: «Скорее всего, сейчас Мераб не по зубам Петру. Дать бой может, но победить будет очень сложно»

Евгений Гончаров считает, что Яну будет сложно взять реванш у Двалишвили.

«У Петра есть перспективы быть на верхушке дивизиона какое-то время. Но Двалишвили , учитывая уровень его борьбы, физических кондиций, выносливости, кардио, Яну на данный момент, скорее всего, не по зубам.

Безусловно, Петр может дать бой Мерабу, но победить будет очень сложно. Если Петр продолжит выигрывать, мы обязательно увидим такой бой», – сказал экс‑чемпион АСА Евгений Гончаров .

Ранее менеджер Яна Саят Абдрахманов заявил , что следующим соперником россиянина станет победитель боя Мераба Двалишвили и Кори Сэндхагена.

Дмитрий Бикрев: «У Яна есть все шансы, чтобы победить Двалишвили. Не назвал бы Мераба доминирующим чемпионом»

Ян – об анонсе боя Двалишвили и Сэндхагена: «Готов страховать этот поединок»