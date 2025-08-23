Павлович – после победы над Кортесом-Акостой: «Вы увидели нового бойца. Дана, дай мне соперника – я хочу войну»

Сергей Павлович обратился к Дане Уайту после второй победы подряд в UFC.

«Я изучал Валдо. Вы увидели нового бойца. Дана Уайт , дай мне соперника – я хочу войну.

Еще просьба. У меня есть друг [показывает на Евгения Гончарова ]. Дана, дай ему шанс, ты не пожалеешь», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

