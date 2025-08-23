Павлович – после победы над Кортесом-Акостой: «Вы увидели нового бойца. Дана, дай мне соперника – я хочу войну»
Сергей Павлович обратился к Дане Уайту после второй победы подряд в UFC.
«Я изучал Валдо. Вы увидели нового бойца. Дана Уайт, дай мне соперника – я хочу войну.
Еще просьба. У меня есть друг [показывает на Евгения Гончарова]. Дана, дай ему шанс, ты не пожалеешь», – сказал боец UFC Сергей Павлович.
Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
«Здесь хорошая рыба. Готовим на камень-ножницы». Как изменился Павлович перед важным боем в Китае
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
