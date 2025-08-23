Гончаров – об обращении Павловича к Уайту: «Это круто. Посмотрим, что будет дальше, даже любопытно»
Евгений Гончаров поблагодарил Сергея Павловича за обращение к Дане Уайту.
«Мне было очень приятно, что Серега меня поддержал, обратился к Дане Уайту. Это круто. Мне было очень приятно. Благодарен ему. Посмотрим, что будет дальше, даже любопытно», – сказал экс-чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров.
Павлович после победы над Кортесом-Акостой обратился к президенту UFC с просьбой дать шанс Гончарову в промоушене.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
