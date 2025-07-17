Мэнни Пакьяо: «Флойд Мейвезер избегает меня, хочу провести с ним настоящий бой»

Мэнни Пакьяо обвинил Флойда Мейвезера в избегании поединка.

«Флойд избегает меня. И мне не нужен показательный бой. Я хочу провести настоящий бой», – сказал Мэнни Пакьяо .

Бой между Пакьяо и Флойдом Мейвезером состоялся в мая-2015. Мейвезер выиграл единогласным решением судей.

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