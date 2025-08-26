Пауло Коста: «Чимаев боялся драться с дю Плесси, поэтому удерживал его»

Пауло Коста раскритиковал Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси.

«Дю Плесси – жесткий парень, Чимаев знал это. Поэтому он удерживал его так долго, даже в пятом раунде Дрикус все еще был опасен. Чимаев боялся драться с ним», – сказал боец UFC Пауло Коста.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

