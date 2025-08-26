Пауло Коста: «Чимаев боялся драться с дю Плесси, поэтому удерживал его»
Пауло Коста раскритиковал Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси.
«Дю Плесси – жесткий парень, Чимаев знал это. Поэтому он удерживал его так долго, даже в пятом раунде Дрикус все еще был опасен. Чимаев боялся драться с ним», – сказал боец UFC Пауло Коста.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Соннен – о бое Чимаева и дю Плесси: «Бой был скучным из-за Хамзата и рефери. Нам нужны новые правила»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
