Конор Макгрегор: «Никогда в жизни не чувствовал себя настолько в мире с собой, как сейчас. Иисус – царь! Семья – это жизнь!»
Конор Макгрегор опубликовал фото с семьей.
«Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько в мире с собой, как сейчас. Иисус – царь! Семья – это жизнь! Спасибо», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Ранее Макгрегор вернулся в пул тестируемых бойцов UFC. Он несколько раз заявлял о желании выступить на турнире, планируемом на территории Белого дома в июле 2026-го.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости