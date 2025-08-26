  • Спортс
Конор Макгрегор: «Никогда в жизни не чувствовал себя настолько в мире с собой, как сейчас. Иисус – царь! Семья – это жизнь!»

Конор Макгрегор опубликовал фото с семьей.

«Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько в мире с собой, как сейчас. Иисус – царь! Семья – это жизнь! Спасибо», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее Макгрегор вернулся в пул тестируемых бойцов UFC. Он несколько раз заявлял о желании выступить на турнире, планируемом на территории Белого дома в июле 2026-го.

Конор Макгрегор посетил стадион «Наполи»

