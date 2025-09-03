Волкановски – о поражении Топурии: «Меня никогда так не вырубали. Одно чистое попадание и я отключился на пару минут»

Александр Волкановски жалеет о поединке с Илией Топурией.

«Думал, что слишком рано принял бой с Топурией.

Меня никогда так не вырубали. Одно чистое попадание и я отключился на пару минут», – сказал чемпион UFC Алекс Волкановски .

Напомним, Волкановски проиграл Илие Топурии в феврале-2024 нокаутом во втором раунде.

