Волкановски – о поражении Топурии: «Меня никогда так не вырубали. Одно чистое попадание и я отключился на пару минут»
Александр Волкановски жалеет о поединке с Илией Топурией.
«Думал, что слишком рано принял бой с Топурией.
Меня никогда так не вырубали. Одно чистое попадание и я отключился на пару минут», – сказал чемпион UFC Алекс Волкановски.
Напомним, Волкановски проиграл Илие Топурии в феврале-2024 нокаутом во втором раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Unscripted Show
